Yeni dərs ilinin başlamasına sayılı günlər qalıb. Bu günlərdə rayonlardan gələn oğlan tələbələr kirayə ev tapa bilməmələrindən şikayətlənirlər.

Problem ondadır ki, paytaxta gələn oğlan tələbələrə heç bir ev yiyəsi mənzili etibar etmək istəmir. Əmlakçılar kirayə evlərin oğlanlara verilməməsinin səbəbini

onların evdə səs-küy, natəmizlik və digər neqativ vəziyətlər yaratması ilə əlaqələndiriblər.

Ətraflı ARB-nin videomaterialında izləyə bilərsiniz:

