BMT Baş Assambleyası çərçivəsində Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərlərinin görüşü mümkün olsa, bu barədə məlumat veriləcək.



Metbuat.az bildirir ki, bu sözləri Rusiya XİN rəsmisi Mariya Zaxarova deyib:

“İndi deyə bilərəm ki, tərəflərlə əlaqə saxlayırıq”.



