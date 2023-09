Xəbər verdiyimiz kimi, Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşi nəticəsində Şuşada 1967-ci il təvəllüdlü Fərhadov Vidadi Aydın oğlu aldığı qəlpə yarası xəsarətindən ölüb.



Metbuat.az "Caliber"ə istinadən onun fotosunu təqdim edir:

