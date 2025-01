Azərbaycanın mərhum şahmatçısı Vüqar Həşimovun atası Qasım Həşimov II Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Şahmat Federasiyasının mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

O, yanvarın 9-da oğlunun yanında dəfn ediləcək.

Qeyd edək ki, Qasım Həşimov bu gün vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.