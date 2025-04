Bakının Nizami rayonunda 16 yaşlı gənc qızın xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, iki avtomobilin toqquşması nəticəsində sərnişin, 2009-cu il təvəllüdlü Ağayeva Maya Seyid qızı xəsarət alıb.

Yaralı müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə xəstəxanaya çatdırılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.