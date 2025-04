Mərakeşdə Fes-Saiss hava limanı yaxınlığında təyyarə uçuş-enmə zolağından kənarda eniş edərək qəza törədib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV məlumat yayıb.

Bildirilib ki,üç ekipaj üzvü yaralanıb. Hadisənin təfərrüatı araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.