Lənkəran Dövlət Dram Teatrına direktor müavini vəzifəsinə təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Oruc Həmdulla oğlu Şərbətov Lənkəran Dövlət Dram Teatrına direktor müavini vəzifəsinə təyin olunub.

