Müdafiə Nazirliyində mühüm kadr dəyişikliyi baş verib.

Metbuat.az Unikal.az-a istinadla xəbər verir ki, general-mayor Azər İbrahimov nazirliyin Daxili Təhlükəsizlik və Təhqiqat Baş İdarəsinin rəisi təyin olunub.

Qeyd edək ki, o, bu təyinata qədər Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin müşaviri vəzifəsində çalışıb.

