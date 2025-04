Maşın dərəyə aşdı - Yaralılar var

Xaçmazda avtomobil dərəyə aşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi nəlumat yayıb.

Bildirilib ki, Bakı-Quba-Rusiya ödənişli avtomobil yolunun Xaçmaz rayonu, Qımılqışlaq kəndi ərazisindən keçən hissəsində yol-nəqliyyat qəzası baş verib və vətəndaşlar avtomobildə köməksiz vəziyyətdə qalıb.

Hadisə yerinə dərhal FHN-in Şimal Regional Mərkəzinin xilasediciləri cəlb edilib.

Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən müəyyən olunub ki, "Mercedes" markalı minik avtomobili idarəetməni itirərək yol kənarındakı dərəyə aşıb və avtomobildəki sürücüsü və sərnişin köməksiz vəziyyətdə qalıb.

Xilasedicilər xüsusi vasitələrdən istifadə etməklə xəsarət alaraq köməksiz vəziyyətdə qalan avtomobilin sürücüsü 1969-cu il təvəllüdlü Ələsgərov İlham Yaqub oğlu və sərnişini 1983-cü il təvəllüdlü Şirinov Bəhruz Mikayıl oğlunu dərinliyi təxminən 12 metr olan dərədən çıxararaq təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər.

Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən təhqiqat aparılır.

