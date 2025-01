Neymar oynamaq istədiyi klubun adını açıqladı

Braziliyalı superulduz Neymar yenidən Messi və Suareslə birgə oynamaq istədiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Messi və Suareslə birgə oynamağın maraqlı olacağını ifadə edib. “CNN Sport”un məsələ ilə bağlı sualına Neymar, "Təbii ki, Messi və Suareslə yenidən oynamaq inanılmaz olardı. Onlar mənim dostlarımdır. Hələ də bir-birimizlə danışırıq. Bu üçlüyü yenidən canlandırmaq maraqlı olardı. “Əl-Hilal”da xoşbəxtəm, Səudiyyə Ərəbistanında xoşbəxtəm, amma kim bilir, futbol sürprizlərlə doludur” - deyə cavab verib. Neymar bildirib ki, PSJ-dən ayrılanda ABŞ-də transfer mövsümü yekunlaşdığı üçün MLS-ə transfer ola bilməyib. Futbolçunun sözlərinə görə, “Əl-Hilal”ın təklif etdiyi layihə təkcə onun özü üçün deyil, həm də ailəsi üçün uyğun olub.

Qeyd edək ki, Messi və Suares hazırda “İnter Mayami”də oynayır. Neymarın isə Səudiyyə Ərəbistanının Pro Liqa komandası “Əl-Hilal”la müqaviləsi davam edir. Neymarın mövsümün sonun “Əl-Hilal”dan ayrılacağı deyilir.

