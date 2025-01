"Fənərbaxça" klubunu çalışdıran Joze Mourinyo "Milan" klubunda işləyə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mourinyo "Milan" klubunun nümayəndələri ilə danışıqlar aparıb. Mourinyo bildirib ki, o mövsümün fasiləsində iş yerini dəyişmək istəmir. O, mövsümün sonunda "Milan" klubunda işləməyə razılıq verib.

Qeyd edək ki, "Fənərbaxça" çempionatda uğurlu oyun nümayiş etdirə bilmir. Joze Mourinyonun "Fənərbaxça"dakı işi tənqid edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.