Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələrinə məxsus növbəti sığınacaq və döyüş texnikasının məhv edilməsi anı barədə videgörüntü yayıb.

Metbuat.az həmin görüntünü təqdim edir:

