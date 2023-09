Müdafiə Nazirliyi daha bir məlumat yaydı

Hazırda Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində lokal antiterror tədbirləri əməliyyatına cəlb olunan şəxsi heyətin psixoloji vəziyyəti yüksək səviyyədədir, hər bir təminatla təmin olunurlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Qarabağda lokal antiterror tədbirlərinin davam etməsi ilə bağlı növbəti brifinqdə Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətinin rəisi, polkovnik Anar Eyvazov deyib.

“Həmçinin media nümayəndələrini yalnız rəsmi məlumatlara istinad etməyə və rəsmi xəbərləri tirajlamağa çağırırıq", MN sözçüsü deyib.

