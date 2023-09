Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə məxsus 90-dan artıq döyüş mövqeyi və strateji əhəmiyyətli mövqelər ordumuz tərəfindən nəzarətə götürülüb.

Metbuat.azxəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəisi polkovnik Anar Eyvazov mətbuat üçün təşkil olunmuş brifinqdə deyib.

Anar Eyvazov qeyd edib ki, 7 nəqliyyat, 4 minataan, 1 tank və 2 piyada döyüş maşını da qənimət olaraq ələ keçirilib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.