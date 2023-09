Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələri Seysulan və Yarımca kəndləri istiqamətlərindəki döyüş mövqelərini, postları tərk edirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Bununla bağlı videonu təqdim edirik:

