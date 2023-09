Qarabağdakı erməni separatçılarından sayılan Ruben Vardanyan Qarabağdan getməyəcəyini açıqlayıb.

Metbuat.az "Hraparak" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, o, Ermənistan hakimiyyətini və Rusiyanı xəyanətdə ittiham edib.

Qeyd edək ki, Azrbaycan 19-20 sentybar tarixlərində Qarabağda lokal antiterror tədbirləri həyata keçirib. Separatçılar Azərbaycanın tələblərini qəbul edərək ağ bayraq qaldırıblar.

