Terrorçu "polkovnik" Karen Calavyanın öldürüldüyü xəbəri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ermənipərəst Teleqram kanalları yazıb.

Qeyd edək ki, o, dünən təslim olmayacağını və sona qədər mübarizə aparacağını bildirmişdi.

