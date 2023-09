Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Azərbaycan Ordusunun Qarabağda həyata keçirdiyi lokal antiterror tədbirlərindən sonra ilk dəfə ölkəmizdə akkreditə olunmuş xarici ölkələrin hərbi attaşeləri Şuşaya səfər ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, hərbi attaşelər ermənilərdən müsadirə edilmiş silah-sursata baxış keçiriblər.

Səfərdə general-leytenant Mayis Bərxudarov ələ keçirilən hərbi qənimətləri şəxsən təqdim edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.