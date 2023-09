Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) 27 Sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Azərbaycan Respublikasının torpaqlarının bütövlüyü üçün canlarını fəda edən şəhidləri 27 Sentyabr - Anım Günü səbəbilə vətənlərinə tərəddüdsüz bir sədaqətlə xidmət edən bütün şəhid və qazilərə ən dərin ehtiramımızı və qəlbdən şükranlarımızı bildiririk”.

