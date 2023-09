Lavrov Ermənistana ABŞ-la bağlı tövsiyə verdi

Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Ermənistan rəhbərliyinə ABŞ-yə arxalanan ölkələrin acı taleyini xatırlamağı tövsiyə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o,“Ermənistanın Rusiyanı itirməsi mümkündürmü?” sualına cavab verərkən qeyd edib ki, İrəvanda bir neçə aparıcı siyasətçi oxşar ssenarini arzulayır və Qərbə baxır.

“Bilirsiniz, orada Rusiyanı itirmək və yeni dostlar qazanmaq istəyən çoxlu insan var”, - deyə nazir TASS-a müsahibəsində bildirib.

“Ermənistan rəhbərliyinin bir çox nümayəndələrinin bəyanatlarından göründüyü kimi, əgər onlar Birləşmiş Ştatlara arxalanırlarsa, onda bəlkə də yaxın tarixə, ABŞ sahillərindən uzaqda, dünyanın müxtəlif bölgələrində Vaşinqtonun geosiyasi maraqlarını təbliğ edən və bu ölkənin öz himayəsinə götürmək istədiyi şəxslərə necə münasibət göstərdiyinə nəzər salmaq yaxşı olardı. Həmin şəxslərin taleyi heç də ürəkaçan deyil”, - Lavrov bəyan edib.

O, vurğulayıb ki, istənilən halda geosiyasi baxımdan Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı maraqlarına tamamilə məhəl qoymamaq mümkün deyil.

“Amma İrəvandakı bəzi liderlər belə ümidlər bəsləyirlər və bu barədə birbaşa danışırlar”, - Rusiya diplomatiyasının rəhbəri vurğulayıb.

Lavrov xüsusilə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın “öz təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından Ermənistanın ümid etdiyi uğursuz müttəfiqlikləri kompensasiya etmək zərurəti və bu təhlükəsizliyi təmin edəcək tərəfdaşlar dairəsini genişləndirməyi” bəyan edən son çıxışında da belə ümidlərin təzahürünə diqqət çəkib.

