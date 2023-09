Sərsəng su anbarına Azərbaycan bayrağı sancılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə teleqram kanallarında görüntülər yayılıb.

Qeyd edək ki, artıq Sərsəng su anbarının istismarını Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi həyata keçirir. Ordumuzun şanlı qələbəsindən sonra Sərsəng su anbarı bizim nəzarətimizə keçib.



