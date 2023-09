Məşhur amerikalı aktyor Mel Gibson Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı iftiradolu çıxış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun bu çıxışı Türkiyə KİV-də də geniş eitraza səbəb olub.

Belə ki, aktyor Qarabağdakı lokal xarakterli antiterror tədbirlərini “soyqırım” adlandırıb. Sosial şəbəkədə aktyorun bu çıxışı tənqidlərə səbəb olub, aktyorun ünvanına “Deyəsən, Xocalı soyqırımından xəbərsizdir” kimi şərhlər yazılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.