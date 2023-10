Prezident bu şəxsləri təltif etdi - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda turizm sahəsində fərqlənən şəxslərin təltif edilməsi haqqında

sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, Azərbaycanda turizm sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər.

“Tərəqqi” medalı ilə

Ağayev Həsən Şahkərəm oğlu

Axundov Fuad Hüseyn oğlu

Davudova Sədaqət Rəhim qızı

Əliyev Nəzər Mirzə oğlu

Əzimov İlqar Firudin oğlu

Kazımova İlhamə Əlixan qızı

Kərəmov Murad İslam oğlu

Qafarova Şükufə Bala Əhməd qızı

Qasımov Kənan İsrail oğlu

Qəhrəmanov Göydəniz İbrahim oğlu

Maqsudov Balaş Maqsud oğlu

“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə

Orucov Azər Aslan oğlu.

