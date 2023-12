"Azərbaycan xalqı vergül qoymaqdan ötrü ölür".

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı akademik Nizami Cəfərov Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitorinq Mərkəzinin saytlardakı xətalarla bağlı keçirilən tədbirdə deyib.



"Harada "ki" gördülər, vəssalam, vergül qoyurlar. Yerli-yersiz harada və necə gəldi durğu işarələrindən istifadə etmək olmaz. Düşünürəm, durğu işarələrinin azaldılmasına ehtiyac var", - akademik əlavə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.