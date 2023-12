Bu gün yerli vaxtla saat 20:24-də Oğuz rayonunda maqnitudası 3 olan zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosundan məlumat verilib.

Zəlzələ ocağının dərinliyi 25 km-dir.

Yeraltı təkanlar bəzi insanlar tərəfindən hiss olunub.

