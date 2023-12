“Çexiyada universitetdə atışma zamanı ölənlər və zərər çəkənlər arasında azərbaycanlı yoxdur”.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “apa.az”a Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.



Xatırladaq ki, ötən gün Çexiyanın Çarlz Universitetindəki atışmada 15 nəfər ölüb, 30-a yaxın yaralı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.