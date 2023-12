Qəzzada ölənlərin sayı 20 min 258-ə yüksəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qəzza Səhiyyə Nazirliyi yazılı açıqlama verib.

Belə ki, oktyabrın 7-dən bəri İsrailin hücumuna məruz qalan Qəzza zolağında həlak olan fələstinlilərin sayı 20 min 258-ə çatıb.

Açıqlamada, İsrailin hücumları zamanı son 24 saatda 201 fələstinlinin öldüyü, 368 nəfərin yaralandığı bildirilib.

Beləliklə oktyabrın 7-dən bu günə qədər ölənlərin ümumi sayı 53 min 688-ə çatıb.

