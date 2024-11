İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu İran xalqına xüsusi videomüraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Netanyahu çıxışında İsrailin İranla müharibə arzusunda olmadığını vurğulayıb.

“Ayətullah Xameneinin rejimi üçün ən böyük qorxu İsrail deyil, məhz siz - İran xalqısınız. Xamenei rejimi zəifləyir, lakin İsrail gücünü artırır. İndiyə qədər dünyaya gücümüzün yalnız kiçik bir hissəsini nümayiş etdirmişik", - deyə Netanyahu bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.