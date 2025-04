İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən cari ilin mart ayında təqdim olunan proqnozlara əsasən, baza ssenaridə neftin bir barrelinin orta illik ixrac qiyməti 2026-cı il üçün 65,0 ABŞ dolları və 2027-2029-cu illər üçün də eyni qalacağı fərz edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Maliyyə Nazirliyindən bildirilib.

