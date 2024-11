Bu ölkədə Messinin formasını geyinmək qadağan edildi

DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək Paraqvay-Argentina oyunundan əvvəl ev sahibi ölkədə görünməmiş qərar qəbul edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbol federasiyası rəqib futbolçu Lionel Messinin Paraqvaydakı fanatlarına argentinalı ulduzun forması ilə stadiona daxil olmağı qadağan edib. Bildirilir ki, oyun Paraqvayın qrupdakı mövqeyi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Paraqvay Futbol Federasiyası Messi və Argentina forması ilə stadiona girişə icazə verilməyəcəyini açıqlayıb.

Qeyd edək ki, Lionel Messiyə maraq Argentinanın Boliviya ilə səfər oyununda gündəm olmuşdu.

