Azərbaycana bu məhsulların idxalı ƏDV-dən azad edildi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev “İdxalı əlavə dəyər vergisindən azad edilən xammal və materialların siyahısı”nın təsdiqi və “İdxalı əlavə dəyər vergisindən azad edilən xammal və materialların siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” qanunda dəyişiklik edilməsi qanunu təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dəyişikliyə əsasən, kənd təsərrüfatında istifadə edilən bir sıra malların idxalı daha 3 il müddətinə əlavə dəyər vergisindən (ƏDV) azad edilib.

Belə ki, idxalı ƏDV-dən azad edilən xammal və materialların siyahısı:

