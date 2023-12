MSK İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyini qeydə aldı

Mərkəzi Seçki Komissiyası İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyini qeydə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qərar MSK-nın bu gün keçirilən iclasında qəbul edilib.

Qeyd edək ki, Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyəti dekabrın 15-də İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb. Dekabrın 16-da YAP İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyinin irəli sürülməsi barədə sənədləri MSK-ya təqdim edib. MSK dekabrın 19-da İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyinin irəli sürülməsini təsdiqləyib.

YAP dekabrın 26-da İlham Əliyevin müdafiəsi üçün topladığı 50 min seçici imzasının olduğu imza vərəqələrini Seçki Məcəlləsinin 58.1-ci maddəsinə əsasən tələb olunan digər sənədlərlə birlikdə MSK-ya təqdim edib və dünən sənədlərin araşdırılması prosesi başa çatıb.

Məsələ səsverməyə çıxarılıb və MSK İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyini qeydə alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.