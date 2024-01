Bu gün səhər saatlarında Laçın rayonunda xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən həlak olan iki hərbiçimizdən birinin sosial şəbəkələrdə fotosu yayılıb.

Şəhidimiz Xaçmaz rayonu, Sayad kənd sakini Axundov Səxavət Fərasət oğludur.

Allah rəhmət eləsin!

Gəncə saniki gizir İsmayılov Həsən Ümid oğlu

