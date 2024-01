Paytaxtın bu yollarında tıxac yaranıb - SİYAHI

Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın hərəkətində sıxlıq yaranıb.

Metbuat.az Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinə istinadən hazırda sıxlıq müşahidə olunan yolların siyahısını təqdim edir:

1. Afiyəddin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində;

2. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

3. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

4. "20 Yanvar" dairəsində;

5. Neftçilər prospekti, Azneft dairəsi istiqamətində;

6. Tbilisi prospekti, hər iki istiqamətdə;

7. Koroğlu Rəhimov küçəsi, hər iki istiqamətdə;

8. Heydər Əliyev prospekti kənar yol, mərkəz istiqamətində;

9 . Bakı-Sumqayıt şosesi, hər iki istiqamətdə;

10. Mikayıl Müşfiq küçəsi, 20 saylı məktəb istiqamətində;

11. Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi, "Qış" parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində;

12. Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən "Dədə Qorqud" parkı istiqamətində;

13. Niyazi küçəsi, Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.