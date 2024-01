Bakıda bu binaların tikintisi qadağan edilə bilər

Sanitar-mühafizə zonası ilə bağlı tələblər nəzərə alınmadan sahil zonasına çox yaxın ərazidə inşa olunmuş tikililərlə bağlı tədbirlər nəzərdə tutulmalıdır.

Metbuat.az bildirir ki, bu, Bakı şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair Baş planında əksini tapıb.

Qeyd edilib ki, tikililər su hövzəsinə 50 m məsafədə yerləşdikdə və bina istismar üçün yararsız olduqda onun yenidən qurulmasına deyil, sökülməsinə dair qərar qəbul edilə bilər. Bu cür hallarda, su hövzəsinin 50 m radiusunda bina tikintisinə qadağa qoyula bilər (100 ildə bir subasma baş verə biləcək zonalar daxilində).



