Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə Bakı şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair Baş Planı təsdiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, layihənin əsas məqsədi Bakının çoxmərkəzli və dayanıqlı şəhərə çevrilməsi, paytaxt iqtisadiyyatının yeni prioritet sahələrinin davamlı inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılmasıdır.

Baş plan sənədsiz evlərlə bağlı problemin həll edilməsinə imkan verəcəkmi?

Ətraflı Baku TV-nin süjetində:

