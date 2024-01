Bu media orqanları ödənişli seçkiqabağı təşviqata qoşulacaq - SİYAHI

Fevralın 7-də keçiriləcək növbədənkənar prezident seçkilərində ödənişli seçkiqabağı təşviqata qoşulacaq media orqanları məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, prezident seçkilərində ödənişli seçkiqabağı təşviqata qoşulmaq üçün ümumilikdə 44 media orqanı müraciət edib.

Qeyd edək ki, siyahıda "Metbuat.az" xəbər saytı da var.

Həmin siyahı ilə tanış olmaq üçün bu linkə keçid edə bilərsiniz.

