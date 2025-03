“Demokrat.az” 7 yaşını qeyd edir

Bugün Azərbaycanın populyar xəbər portallarından biri olan “Demokrat.az”ın 7 yaşı tamam olur.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycandilli xəbər saytları içərisində özünün xüsusi dəsti-xətti ilə seçilən “Demokrat.az”ın əsası 11 mart 2018-ci ildə qoyulub.



“Demokrat.az” saytı ölkənin tanınan media ailəsinin - “Demokrat Media” şirkətinin tərkibində fəaliyyət göstərir. Yarandığı ilk gündən müstəqilliyini və obyektivliyini qoruyan portal toplumun bütün təbəqələrinin tribunası olmağı hədəfləyib. Ötən qısa vaxtda peşə prinsiplərinə sadiq qalmağı bacaran portalın artıq öz auditoriyası formalaşıb.

“Demokrat.az” Media Reyestrindən keçən ilk internet resurslarındandır. Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi tərəfindən onlayn media subyektlərinin (veb-saytların) inkişafı, iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsi, fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, habelə dövlət və cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən layihələrin həyata keçirilməsi məqsədilə təşkil edilən müsabiqənin qaliblərindəndir. Azərbaycanın informasiya məkanında mühüm mövqeyə malik olan “Demokrat.az” yarandığı dövrdə çətinliklərə baxmayaraq, sağlam rəqabətlə bu gün də inkişaf etməkdədir. Metbuat.az-ın kollektivi olaraq “Demokrat.az”da çalışan həmkarlarını təbrik edir, onlara gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayırıq!

