"Bakıvaxtı.az" 4 yaşını qeyd edir

Bu gün "Bakıvaxtı.az" xəbər portalının fəaliyyətə başlamasından 4 il ötür.

Metbuat.az xəbər verir ki, sayt 2021-ci il martın 5-də fəaliyyətə başlayıb.

"Bakıvaxtı.az" ölkədə və dünyada baş verən siyasi, ictimai, sosial, iqtisadi və digər mövzularda xəbərlər dərc edir.

Xəbər portalı dəfələrlə Medianın İnkişafı Agentliyi tərəfindən onlayn media subyektlərinə (veb-saytlara) dəstək layihəsi çərçivəsində elan edilmiş müsabiqənin qalibləri sırasında yer alıb.

Metbuat.az-ın kollektivi "Bakıvaxtı.az"da çalışan həmkarlarını təbrik edir, onlara gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayır!

