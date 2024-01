Füzuli şəhərində işğaldan azad olunandan sonra ilk toy məclisi baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yer alıb.

Belə ki, kadrlarda “Vağzalı” sədalarının müşaiəti ilə toy karvanını görmək mümkündür.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

