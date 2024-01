2023-cü ildə Azərbaycanda mənzil bazarında qiymətlər 2022-ci ilə nisbətən 9.7% bahalaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən il əvvəlki illə müqayisədə ilkin mənzil bazarında qiymətlər 7.8%, təkrar mənzil bazarında isə 9.8% artıb.

Qeyd edək ki, 2023-cü ilin IV rübündə mənzil bazarında qiymət indeksi əvvəlki rüb ilə müqayisədə 1,7%, o cümlədən ilkin mənzil bazarı üzrə 1,8%, təkrar mənzil bazarı üzrə 1,7% artıb.

