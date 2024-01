Ələt azad iqtisadi zonasının ərazisi genişlənidirlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən, Ələt azad iqtisadi zonasının tabeliyinə Salyan rayonunun inzibati ərazində olan dövlət torpaqlarına sahə ayrılıb.

