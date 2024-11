Sosial islahat paketi 3 milyona yaxın insanı əhatə edəcək - Nazir

Qarabağa qayıdan insanlar arasında ixtisaslı kadrların hazırlanması bizim hədəfimizdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət və İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitələrinin birgə keçirilən iclasında əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil Babayev deyib.

Nazir qeyd edib ki, bununla əlaqədar Elm və Təhsil Nazirliyi ilə birgə proqram hazırlanıb: "Dövlət başçımız tərəfindən növbəti ildə böyük sosial islahat paketinin həyata keçiriləcəyi elan olunub. Minimum əməkhaqqı və minimum pensiya, eyni zamanda, sosial ödənişlərdə artımların edilməsi, ümumilikdə, pensiyaların indeksləşdirilməsi həyata keçiriləcək və bu sosial islahat paketi 3 milyona qədər insanı əhatə edəcək", - deyə S.Babayev bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.