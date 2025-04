İranda 28 aprel Milli Matəm Günü elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran hökuməti məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, Bəndər Abbas şəhərindəki Şəhid Rəcai limanında baş verən partlayışla əlaqədar 28 aprel Milli Matəmi Günü elan olunub.

Bundan əvvəl Şəhid Rəcai limanında baş verən partlayışla əlaqədar Hörmüzqan vilayətində 3 günlük matəm elan edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.