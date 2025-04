Ən uzunömürlü 3 bürc

Astroloqların fikrincə, bəzi bürc nümayəndələri həyatın bütün mərhələlərində daha sakit, düşüncəli və sağlam həyat tərzi seçdikləri üçün daha uzunömürlü olurlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, ulduzlar uzun və sağlam bir həyatın sirrini bu üç bürcdə gizləyib.

Buğa (21 Aprel – 21 May)

Buğalar təbiətcə sakit və sabit insanlardır. Stressə qarşı dözümləri, həyatın gözəlliklərindən zövq alma bacarıqları onların uzun müddət sağlam qalmalarına kömək edir. Onlar sağlam qidalanmaya və rahat bir ritmdə yaşamağa üstünlük verirlər.

Qız (23 Avqust – 22 Sentyabr)

Qız bürcü insanları mükəmməlliyə can atır və sağlamlıq məsələlərinə olduqca ciddi yanaşırlar. Onların dəqiq və planlı həyat tərzi, erkən tədbir görmə vərdişləri sağlamlıqlarını qoruyur və onlara daha uzun ömür bəxş edir.

Oğlaq (22 Dekabr – 20 Yanvar)

Oğlaqlar məsuliyyətli və məqsədyönlüdürlər. Onlar gələcək üçün plan qurmağı bacarır, riskləri minimuma endirir və sağlam bir nizam-intizam içində yaşayırlar. Bu xüsusiyyətlər onları uzun ömürlü edən əsas səbəblərdəndir.

