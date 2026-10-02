ABŞ Yaxın Şərqdə hərbi mövcudluğunu artırır. Vaşinqton Səudiyyə Ərəbistanı və Qətərdəki əsas enerji obyektlərinin müdafiəsi üçün əlavə iki “Patriot” hava hücumundan müdafiə sistemi yerləşdirib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Axios” məlumatlı mənbələrə istinadən yazıb.
Məlumata görə, ötən ay ABŞ Silahlı Qüvvələri Səudiyyə Ərəbistanına ölkənin əsas neft obyektlərindən birinin mühafizəsi üçün “Patriot” batareyası göndərib. Digər batareya isə Qətərdəki mühüm qaz obyektinin müdafiəsinə yönəldilib.
“Axios”un məlumatına görə, bu addımla ABŞ hər iki müttəfiqinə onların əsas enerji infrastrukturunun qorunacağına dair təminat verməyə çalışır. Söhbət ABŞ Prezidenti Donald Trampın İranla bağlı genişmiqyaslı hərbi əməliyyatları yenidən bərpa edə biləcəyi ssenarisindən gedir.
ABŞ-nin Yaxın Şərqdə hərbi imkanlarını genişləndirməsi yalnız hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə məhdudlaşmır.
“Axios”un ABŞ rəsmisinə istinadən yaydığı məlumata əsasən, “USS Theodore Roosevelt” aviadaşıyıcısı və onun zərbə qrupu sentyabrın 27-də San-Dieqodan yola çıxaraq Yaxın Şərq istiqamətində hərəkətə başlayıb. Gəminin noyabr ayının ortalarında bölgəyə çatması gözlənilir. ABŞ Hərbi Dəniz İnstitutu da aviadaşıyıcının sentyabrın 27-də San-Dieqodan ayrıldığını təsdiqləyir.
“USS Theodore Roosevelt”in bölgədə hazırda yerləşən “USS George H.W. Bush” və “USS George Washington” aviadaşıyıcılarına qoşulması planlaşdırılır. Bu baş verərsə, Yaxın Şərqdə eyni vaxtda üç ABŞ aviadaşıyıcı zərbə qrupunun olması mümkündür.
ABŞ rəsmilərinin qiymətləndirməsinə görə, belə bir yerləşdirmə Vaşinqtonun bölgədəki hərbi imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə artırır və mümkün hərbi ssenarilər üçün daha geniş əməliyyat imkanları yaradır.
“Patriot” sistemlərinin məhz Səudiyyə Ərəbistanı və Qətərdəki neft-qaz obyektlərinin mühafizəsi üçün yerləşdirilməsi regiondakı enerji infrastrukturunun təhlükəsizliyinin Vaşinqton üçün prioritet olaraq qaldığını göstərir.
Bu, xüsusilə İranla bağlı hərbi gərginliyin yenidən artdığı bir vaxtda diqqət çəkir. Daha əvvəl Səudiyyə Ərəbistanı və Qətər İranın mümkün cavab zərbələrinin onların enerji obyektlərinə yönələ biləcəyindən narahatlıqlarını ABŞ tərəfinə çatdırmışdı.
Digər tərəfdən, ABŞ-nin bölgəyə yeni hərbi qüvvələr göndərməsi enerji bazarları üçün də əhəmiyyət daşıyır. Körfəz regionundakı mümkün eskalasiya dünyanın neft və qaz təchizatına, xüsusilə də Hörmüz boğazından keçən enerji axınlarına təsir göstərə biləcək əsas risklərdən biri hesab olunur.
Beləliklə, Vaşinqtonun son addımları həm Körfəz müttəfiqlərinin enerji infrastrukturunun müdafiəsinin gücləndirilməsinə, həm də Yaxın Şərqdə mümkün yeni hərbi ssenarilərə hazırlığa işarə edir.