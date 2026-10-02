Ağdamda 15 yaşlı qız evlənmək məqsədilə qaçırılıb.
Metbuat.az qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Səfərli kəndində baş verib.
2011-ci il təvəllüdlü S.Soltanova (şərti) ailəsindən xəbərsiz yaşadığı evi tərk edib.
Onun evlənmək məqsədilə tanış olduğu şəxslə birgə getdiyi bildirilib.
Ailə üzvləri qızın qaçırılması ilə bağlı hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət ediblər.
Faktla bağlı araşdırma aparılır. Onun yerinin müəyyən edilərək tapılması istiqamətində zəruri tədbirlər görülür.