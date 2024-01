Ombudsman Aparatı ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası prezident seçkiləri ilə bağlı Fəaliyyət planı hazırlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman) Səbinə Əliyeva deyib.

Ombudsman bildirib ki, plan çərçivəsində silsilə tədbirlər nəzərdə tutulub:

"Artıq Bakı, Gəncə, Şəki və Qubada tədbirlər keçirilib. Növbəti tədbirin Naxçıvanda keçirilməsi nəzərdə tutulub. Tədbirlər vətəndaşların seçki hüququnun təmini ilə bağlıdır".

Cavidan Mirzəzadə / Metbuat.az

