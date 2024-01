Xəbər verdiyimiz kimi, dünən Gəncə şəhəri M.P.Vaqif adına 8 nömrəli tam orta məktəbin XI sinif şagirdi Raul Rəhimov məktəbin önündə qətlə yetirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Raulun qardaşı hadisə barədə danışıb. O qatili bağışlamayacaqlarını ifadə edib.

