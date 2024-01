Xəbər verdiyimiz kimi, yanvarın 26-da ADA Universitetinin tələbəsi Sərxan Həsənov və qardaşı Əlinin meyitləri yaşadıqları evdən tapılıb.

Metbuat.az bildirir ki, dəm qazından boğularaq ölən qardaşlar dəfn edilib.

Onların məzarının görüntüsünü təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.